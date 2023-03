Nejdřív extáze, potom slzy. Hrdina opustil arénu na vozíčku jako Švejk

Jenže ouha, v kroužku poskakujících baseballistů najednou padl k zemi právě hráč New York Mets. Žádný z televizních záběrů přesně neodhalil, jak si ublížil, jedno je však jasné. Edwin Díaz se během oslav zranil.

Another epic battle! Team Puerto Rico wins it! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/1dJ1zSU8C9

Nejdřív s nataženou nohou bezmocně seděl na hřišti. Pak ho dva spoluhráči odnesli, aby ho naložili na přistavený vozík, ve kterém odjel do šatny. Jeden z Portoričanů se dokonce rozbrečel - a nebyl to nikdo jiný, než bratr zraněné hvězdy Alexis Díaz, pro změnu hráč Cincinnati Reds...

„Všechno je v božích rukou," řekl manažer Portorika Yadier Molina. „Pokud se má něco stát, tak se to stane. Oslavy existují od té doby, co jsem se narodil. Jen doufám, že Edwin bude v pořádku, že jeho rodina je v pořádku. My se za něj, za jeho rodinu, modlíme," dodal.