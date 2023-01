Nejlepšími softbalisty sezony jsou Malý z Mostu a Saviola z Ostravy

Mezi nadhazovači vládla Martina Bláhová, která předvedla 142 strikeoutů. Právě ona byla jednou z nejdůležitějších součástí na cestě Tempo Praha za postupem do finále. „Na to budu nejvíce vzpomínat. V softbale působím opravdu dlouho a v minulém roce to bylo poprvé. Moc jsem si to užila," prohlásila Bláhová, která byla zároveň oceněna jako MVP play-off extraligy. Její tým Tempo Praha se do finále dostal po 39 letech.