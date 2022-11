Nejslavnější australský dostih Melbourne Cup vyhrál hřebec Gold Trip

Gold Trip zaútočil 300 metrů před cílem dostihu dlouhého dvě míle (3200 m), kdy se dostal do čela přední skupiny. "Doufal jsem, že se ke mně nikdo nepřiblíží. Byla to čirá radost, když jsem přeběhl cílovou čáru. Mám slzy na krajíčku, je to neuvěřitelné," řekl vítězný žokej Mark Zahra.