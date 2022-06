Ninja faktor místo tradiční disciplíny? Úsměvné. Jenže závodníky nikdo neposlouchá

„Je tlak, aby sporty v programu her bylo možné provozovat v co nejvíc zemích. V pětibojařské federaci je zhruba padesát federací, které se účastní soutěží. Dalších asi čtyřicet se účastní závodů jen v doprovodných disciplínách, protože nemají podmínky pro jízdu na koni. A dalších třicet, které nemají žádné závodníky, ale jsou členy federace a hlasují,“ popisuje reprezentační trenér Jakub Kučera.

Závodit by se mělo na stometrové dráze, na níž bude mezi 10 a 13 překážkami. „Je to úsměvné, jsou to překážky typu Ninja faktor, na konci se vybíhá vlna,“ přirovnává Jan Kuf, osmý muž z her v Tokiu, novou disciplínu k původně japonské televizní show.