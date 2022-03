Novým squashovým králem je Solnický, mezi ženami dál vládne Serme

"Je to velká úleva, konečně se vyplatilo to neuvěřitelné množství tréninků. Předvedl jsem jeden ze svých nejlepších výkonů," řekl po finále Solnický. Člen ostravského týmu Fajne hrál o titul počtvrté, ale uspěl až nyní. Set mu dokázal vzít jen Švec. "Tomu nemohu vůbec uvěřit. I když jsem stál proti těžkým soupeřům, povedlo se mi ušetřit síly. To mi pomohlo ve finále, protože Martin měl postup složitější," uvedl nový šampion v tiskové zprávě.