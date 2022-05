Odveta za olympiádu se podařila! Choupenitch ovládl s týmem mistrovství Francie

Český reprezentant stejně jako v národním týmu vždy zápasy zavíral, takže šermoval právě proti nejslavnějším soupeřům. "V semifinále se nám povedlo vyřadit právě tým Cheung Ka Longa. Měl jsem radost, že jsem mu to mohl oplatit za olympiádu," připomněl Choupenitch, že v Tokiu vypadl právě s reprezentantem Hongkongu.

"Ve finále jsme potom porazili tým s Foconim. Sice mi zase uletělo letadlo, ale když se vyhrává, tak to stojí za to. Je to pro mě obrovská vzpruha a radost, protože jsem týmový hráč a strašně moc mě týmové soutěže baví," pokračoval rodák z Brna.