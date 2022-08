Ondra postoupil na ME do semifinále i v lezení na obtížnost, uspěl i Stráník

Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství Evropy v Mnichově po boulderingu do semifinále i v lezení na obtížnost. V kvalifikaci své oblíbené disciplíny obsadil první místo. Spolu s šestým mužem z loňských olympijských her si účast v nedělní soutěži zajistil i Martin Stráník. V kvalifikaci žen v boulderingu uspěla z české trojice jen Eliška Adamovská. Lezkyně, která ve čtvrtek postoupila i v obtížnosti, do semifinále prošla z 15. místa.

Foto: Lukas Barth, Reuters Český lezec Adam Ondra na mistrovství Evropy v Mnichově.Foto : Lukas Barth, Reuters

Dvanáctinásobný medailista ze světových šampionátů Ondra došel v první trase až na vrchol, na druhé cestě skončil těsně pod ním. Stejnou bilanci jako devětadvacetiletý brněnský rodák, jenž se vrací po prodělaném covidu-19, měl i domácí Alexander Megos, s nímž se Ondra podělil o prvenství. Stráník postoupil z 13. místa. Další dva Češi v kvalifikaci pod otevřeným nebem na mnichovském Königsplatzu neuspěli. Šimon Potůček obsadil 40. místo, Štěpán Potůček skončil o tři příčky za ním. Adamovská zdolala tři bouldery z pěti a jednou zapsala zónu. Dalším českým lezkyním se nedařilo a za postupovou dvacítkou výrazně zaostaly. Markéta Janošová se v kvalifikaci dělila o 40. místo, Michaela Smetanová byla na 43. příčce.

