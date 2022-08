Antické sloupy a kotel pod stěnou. Neskutečná atmosféra, chválil Ondra Němce

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Jen dva ze čtyř boulderů se někomu ze šesti finalistů povedlo vylézt až nahoru, rozhodoval tedy počet pokusů. A ty v souboji tří medailistů hrály v Ondrův neprospěch. Jeho parádní disciplína, tedy lezení na obtížnost je ale na programu v neděli, finále od 18.45 (živě na ČT sport).

V boulderingu máte z mistrovství Evropy už třetí medaili. Jak jste s ní spokojený?

Velmi, protože to asi nešlo lépe. Na první a čtvrtý boulder jsem se prostě nenarodil. A výrazně menší množství pokusů na dvojce nebylo v mých silách. Ono se řekne, že jsem to mohl vylézt rychleji, ale ten boulder je koordinačně hodně náročný a já musel spálit určité množství pokusů, abych to dostal do těla a v posledních sekundách jsem ho naštěstí vylezl.

Foto: Michaela Rehle, Reuters Adam Ondra mohl být se svým výkonem ve finále spokojen.Foto : Michaela Rehle, Reuters

Rozhodovalo se pak na závěrečném čtvrtém, tam jste si tolik nevěřil?

Věděl jsem, o čem ten boulder je a jaké jsou moje silné a slabé stránky. A věděl jsem z reakcí diváků, že ten krok vylezl jen Mejdi Schalck, který je na tyhle pasáže specialista. Takže jsem tušil, že zóna je velmi nepravděpodobná. Ale nevzdával jsem to, mám ze sebe radost, že jsem aspoň něco předvedl a byla to pro diváky nějaká show. Ale abych ten krok udělal, musel bych to zkoušet možná týden. (úsměv)

Atmosféra v historických kulisách a s hlučným publikem se vám jistě zamlouvala.

Bylo to neskutečné a myslím, že to byla jedna z nejlepších atmosfér, jaké jsem kdy viděl. Jen stavěčsky se finále úplně nepovedlo, aby vygradovalo v posledním boulderu. Ale ty antické sloupy v prostoru, kde jsme čekali, byly nejen nádherné, ale zároveň tam krásně foukalo, což vysušuje ruce. I díky tomu jsem si tak neprolezl kůži.

Co čekáte, že stavěcí vymyslí na závod v obtížnosti?

Ta stěna je hodně převislá. Asi to bude podobné jako měly ženy, což znamená takové víc 3D lezení. To by mi mohlo vyhovovat.

Leze se hned druhý den, co bolí po závodě v boulderingu nejvíc?