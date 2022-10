Quintana po kauze s tramadolem končí v cyklistické stáji Arkéa-Samsic

"V příštích sezonách už nebudu pokračovat s týmem Arkéa-Samsic, jak jsme dříve oznámili. Chci mu poděkovat za ty tři roky. Měli jsme hodně závodů, některé jsme vyhráli, některé prohráli. Všechny své zkušenosti jsem předal a podařilo se mi získat body, abych tým dovedl do World Tour. Tím jsem splnil to, co jsem slíbil," řekl.