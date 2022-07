Řečtí basketbalisté budou mít na ME Adetokunba

Šampionát, jehož základní skupina D se odehraje v Praze, je na programu od 1. do 18. září. Řekové s držitelem dvou ocenění pro nejužitečnějšího hráče NBA z let 2020 a 2021 budou hrát v milánské skupině C s Italy, Chorvaty, Ukrajinci, Brity a Estonci a v případě postupu budou svěřenci Dimitrise Itudise potenciálními soupeři českého týmu v prvním kole play off.

"Jsem rozčílený, naštvaný. Ale všechno se děje z nějakého důvodu. Člověk se snaží vzít si z každé soutěže, kterou hraje, to dobré i to špatné a snaží se zlepšit. Takže až se do stejné situace dostane znova, bude vědět jak na to. Řecká reprezentace..., ještě jsme neskončili," citoval server Eurohoops tehdejší Adetokunbovo vyjádření po návratu do kempu Milwaukee. Basketbalový portál také poukázal na to, že Adetokunbo celou letošní letní přípravu absolvuje v dresu řeckého národního týmu.