Vláda stále trvá na snížení výdajů na sport, NSA boj proti škrtům nevzdává

Brandýs upozornil, že žádná jiná kapitola na úspory nedoplatila tolik jako sport. „Zkrácení rozpočtu NSA o 25 procent, to je nevídané, neslýchané. Bude to likvidační pro ten sport, pokud ta částka zůstane taková,“ řekl. Připomněl, že částka je určená nejen na podporu sportování dětí a mládeže, ale také na reprezentaci nebo na obnovu chátrajících sportovišť a budování nových.

Předseda ČUS Miroslav Jansta považuje přístup státu ke sportu dlouhodobě za velmi špatný. Vláda podle něj vůbec neplní koncepci Sport 2025, kterou schválila v roce 2016. Stát se v ní zavázal mimo jiné k postupnému růstu státních výdajů na sport na jedno procento celkových výdajů státního rozpočtu do roku 2025. „Takže to nazývejme pravými jmény, oni krátí 25 procent. Sport má dostat dvacet miliard, jak se stát zavázal, dávají nám pět miliard,“ prohlásil na téže tiskové konferenci.

Podle údajů přepočtených na současné ceny by sport podle současného návrhu příští rok nedostal ani polovinu toho, co měl v roce 2007. Tehdy to odpovídalo současným 11,8 miliardy korun.

A dlouhodobý „dluh“ státu za neplnění koncepce vyčíslil Jansta na více než 62 miliardy korun. V letech 2017 až 2024 by stát v případě schválení současného návrhu vydal na sport 62,3 miliardy korun. Pokud by směřoval k jednomu procentu rozpočtu, mělo by to být 124,4 miliardy korun. „Státní dluh vůči sportu za posledních osm let tedy činí dvanáctinásobek návrhu výše sportovních dotací v roce 2024. To je jednoznačně důvod naprosto tristního stavu českého sportovního prostředí, českého sportu a neutěšeného stavu pohybových aktivit obyvatel,“ uvedl Jansta.