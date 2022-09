Parkurový tým Prague Lions vyhrál v New Yorku třetí letošní soutěž

O prvenství Prague Lions se ve 14. kole v New Yorku postarali Belgičané Pieter Devos s koňmi Nascar van't Siamshof a Mom's Toupie de la Roque i Niels Bruynseels na Matadorovi. Plnou porci 30 bodů předtím připsali v květnu v Saint-Tropez a v červnu v Cannes.

Na třetím místě mají Prague Lions 239 bodů a jsou blízko přímého postupu do semifinále Super Cupu. V čele jsou s nejtěsnějším náskokem Stockholm Hearts (275) před týmem Berlin Eagles (274). Závod v Rijádu se uskuteční za čtyři týdny 22. října, Praha bude dějištěm finále play off od 17. do 20. listopadu.