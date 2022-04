Perušič a Schweiner odvrátili osm mečbolů a jsou v Brazílii ve čtvrtfinále

Perušič a Schweiner v pátek odehráli tři zápasy s bilancí 2:1 a do play off se dostali po výhře nad švýcarským párem Florian Breer, Marco Krattiger 21:16 a 21:13. S Brylem a Losiakem odvraceli první mečbol za stavu 13:14, ale zdaleka nebyl konec. Svou první šanci ukončit zápas naopak čeští hráči využili a i do třetice v Itapemě obsadí nejhůře dělené deváté místo.