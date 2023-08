Po dvaceti letech dojde znovu na finále mezi Draky Brno a Tempem Praha

Jako první postoupili do finále obhájci titulu Draci Brno. Ve čtvrtek porazili Eagles Praha 4:1 po fantastickém výkonu Jhendersona Hurtada na kopci. Chyběl mu dokonce jenom jeden out, aby zaznamenal velmi ceněný no-hitter. Proti byl ale Marcus Weinzimer, jenž třímetovým odpalem zajsitil Eagles nejen první hit v utkání, ale také jediný doběh.

„Hurtado zaházel famózně. Jeden out před koncem měl no-hitter. Bohužel tam padl blooper do opozitu a udělali z toho i bod. Ale takový je baseballový život. Pak to dokázal zavřít. My jsme tlačili. Skoro každou směnu jsme měli běžce ve skórovací pozici. Dařilo se nám je stahovat tak napůl. Ale jsme spokojeni. Zahráli jsme dobře v obraně, vyhráli jsme, a to je důležité. Těšíme se na finále," líčí manažer Draků Hynek Čapka. Brňanům tak k výhře stačily čtyři doběhy a můžou slavit 28. postup do závěrečné extraligové série.