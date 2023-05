Po letech spolu. Na Světovém poháru v Praze budou závodit i bratři Stráníkovi

Světový pohár v boulderu ještě nezačal, už teď je ale jisté, že kromě výsledků nabídne i emotivní okamžiky. Pro sourozence Martina a Štěpána Stráníkovi je totiž už jen účast na akci takového formátu splněným snem. „Myslím, že to bude skvělý zážitek, těšíme se na to. Je to po dlouhé době, co spolu budeme závodit na Světovém poháru. Dřív se nám to párkrát poštěstilo, ale tohle bude paráda," povídá 33letý Martin, mladší ze sourozenců, který patří už několik sezon ke stálým členům reprezentace.