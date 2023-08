Pokud sportovci přímo nereprezentují Rusko a Bělorusko, mohou v ČR soutěžit, rozhodla vláda

Vláda v úterý souhlasila s udělením víz pro fotbalisty kazašského Tobolu Kostanaj, který tak bude moci ve čtvrtek v Plzni v odvetě play off o postup do Evropské konferenční ligy nastoupit i s hráči z Ruska a Běloruska. Tobol má v kádru tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu, ani jeden z nich původně s týmem do Prahy nepřiletěl. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov na instagramu řekl, že bez nich by Kostanaj možná k zápasu vůbec nenastoupila.