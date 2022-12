Nizozemsko

"Holandsko je silný soupeř. Věděly jsme, do čeho jdeme," uvedla kapitánka Kateřina Laciná v tiskové zprávě. "Zápas to byl dobrý, nemáme se za co stydět. Udělaly jsme krok kupředu oproti tomu minulému. Za to jsme rády, učíme a zlepšujeme se zápas od zápasu. Hrajeme naštěstí systémem každý s každým, pokud vyhrajeme minimálně dva zápasy ze tří, tak se ještě můžeme poprat o slušný výsledek," prohlásila.