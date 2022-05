Problém pro český sport. Audit WADA odhalil desítky chyb v práci antidopingového výboru

Premiérový audit WADA odhalil podle Radiožurnálu 42 pochybení. Patří k nim mimo jiné neplnění povinnosti provádět mimosoutěžní kontroly registrovaných sportovců alespoň třikrát ročně, nedodržování lhůty na odeslání odebraných vzorků do akreditované laboratoře, předčasné oznamování jmen sportovců vybraných k otestování či nedostatečná kontrola míst pobytu, která mají sportovci povinnost hlásit pro případnou dopingovou kontrolu, a nedůsledné řešení případů porušení této povinnosti.

Janák vede antidopingový výbor od loňského léta a připustil, že pokud by tehdy znal výsledky auditu, pravděpodobně by funkci nepřijal. "Protože těch zjištění je tedy opravdu hodně. Je to velký průšvih," řekl.