Hrozí českému sportu ruský scénář? Pivo pobavilo, přes čtyřicet chyb způsobilo šok

WADA zadala lhůty, do kdy mají být chyby odstraněny. „Pokud bychom je nesplnili, zasedala by komise a výsledkem jednání by mohlo být, že skončíme jako Rusko. Tedy že by nám zakázali sportovní soutěže, nesoutěžili bychom pod českou vlajkou, bez hymny," vypočítává současný šéf ADV Jiří Janák, ale ihned dodává, že řadu výtek už se povedlo odstranit a černý scénář by tak neměl nastat.