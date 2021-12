Rovinový dostih v Hong Kongu skončil tragédií

Do cíle zbývalo pár stovek metrů a koně zdolávali poslední zatáčku, když hřebec Amazing Star v sedle s žokejem Lyleem Hewitsonen zakopl a upadl na zem. Neštěstí vyvolalo dominový efekt. K zemi šel i jeden z favoritů Lucky Patch a další koně Naboo Attack a Pixie Knight.

Podle deníku South China Morning Post museli zdravotníci tři jezdce transportovat do nemocnice s mnohačetnými zraněními, jejich stav by ale měl být stabilizovaný. Veterináři museli dva koně na místě utratit. Další dva hřebci jsou také zranění, ale měli by se zotavit.