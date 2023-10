Šéf českého baseballu Ditrich: Na hráče jsem hrdý, medaile jednou vyjít musí

„Jsem na kluky strašně hrdý a cítím s nimi. Líbilo se mi, že tam nechali vše. Snažili se vyhrát a obětovali tomu strašně moc. Je to ale o tom jednom zápase ve čtvrtfinále a ne vždy to vyjde,“ uvedl Ditrich, podle něhož se museli Češi nově naučit pracovat také s větším tlakem. „Evropská špička se navíc rozšiřuje a způsobují to hlavně hráči se dvěma pasy. Když se podíváte na finalisty z Británie, Španělska nebo Nizozemsko, tak prvním takovým opravdu evropským týmem je až Německo,“ řekl.

Češi zakončili ME sobotní výhrou nad Izraelem 5:1 a obsadili pátou příčku. Na této pozici jsou počtvrté za sebou a posedmé v historii. „Medaile někdy musí vyjít. Většinou to vyjde, když to nečekáte. Myslím, že v letošním roce hrálo i to, že nebyli uvolnění někteří klíčoví nadhazovači ze zahraničí,“ zmínil Ditrich absenci Daniela Padyšáka a Michala Kovaly, které nepustily americké univerzity.

„Co jsem slyšel, tak i naši další nadhazovači měli drobné zdravotní problémy. Všechny tyhle maličkosti do toho zasahují. Je strašně důležité, jak se zápas rozjede a co se v jaké chvíli stane. Ve čtvrtfinále s Velkou Británií přišel třeba po Sogardově homerunu na 2:0 rychlý obrat na 2:3 a bylo to strašně těžké,“ pokračoval Ditrich.

Dlouholetý funkcionář přesto ocenil další posun v psychickém nastavení. Čeští hráči už před turnajem chtěli splnit sen mnoha generací a otevřeně mluvili o medaili. „Změna sebevědomí přišla už s minulým realizačním týmem. Teď si myslím, že je to podloženo i výkonností. Je to zdravé, možnost byla reálná, ale vyhrát chtějí všichni. Na semifinále teď může reálně myslet osm, devět týmů,“ doplnil.

Po organizační stránce podle Ditricha šampionát vyšel. Hostila ho vedle Brna a Ostravy také Praha, Třebíč a Blansko. „Mám jen dobré ohlasy. Myslím, že se nám to povedlo. Zápasy byly navštěvované a na hlavních stadionech v Ostravě a Dracích Brno byl také atraktivní program pro diváky. Myslím, že si to lidé užili. Překvapilo mě, že i návštěvy na ostatních stadionech, kde nehrál český tým, byly také velice zajímavé,“ uvedl.

Baseballistům se podařilo navázat na zájem po březnovém World Baseball Classic, kde zanechali při debutu mezi elitou sympatický dojem. Čtvrtfinále proti Británii navštívilo v Brně rekordních 2365 diváků, vyprodáno bylo i na dva zápasy ve skupině A v Ostravě. Celkem přišlo na šest českých duelů 10.794 fanoušků.

„Je to i tak, že se to nemohlo (utkání s Británií) dál navýšit, protože jsme byli vyprodaní,“ řekl Ditrich. Dostal i gratulace od představitelů elitní MLB. „Ti sem dorazili na čtyřdenní návštěvu. Vše si prohlédli, byli všude spokojení a to ještě neviděli Brno v plné palbě,“ doplnil s úsměvem Ditrich.

Češi hostili šampionát po devíti letech. Rozpočet činil kolem 50 milionů korun. Kdy se bude moci uspořádat další, Ditrich netušil. „Myslím, že teď se přešlo na sudé roky, tak to může být buď za osm nebo deset let. Úplný plán ale není. Také se hrají mistrovství světa, takže jsme si nechali stáhnout, kolik stojí. Dovedu si představit třeba MS do 15, nebo do 18 let jako další výzvu. Uvidíme,“ uvedl Ditrich.