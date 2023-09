Francouzi od nás dostanou výprask, věří kapitán baseballistů Zýma

Baseball je občas mimořádně krutý. Je to sport pro chlapy. A my musíme být schopni porážku v tak důležitém utkání přijmout. Určitě to dokážeme. Kýženou medaili už nezískáme, avšak život nekončí. Úroveň mistrovství Evropy je obrovská. Měli jsme nasazenou laťku hodně vysoko. To je ale dobře. Teď budeme chtít turnaj se ctí dohrát.