Seina? Měla jsem strach, ale nijak nepáchla, říká česká jednička. Teď ji požene kotel ve Varech

Plavecká část proběhla přímo v Seině, což s sebou nese rizika. Jednak z pohledu rovných podmínek pro všechny závodníky. „Uprostřed řeky je silnější proud, a kdo startuje tam, má výhodu. I když nám říkali, že po otočce, jak se plave proti proudu, se to vyrovná,“ líčí 31letá závodnice.

„Den před závodem při oficiálním plaveckém tréninku jsem se ptala domácích závodníků, jestli půjdou do vody, a nikdo tam nevlezl. Tak jsem ji také nezkusila a říkala si, že jestli je tak špatná, je lepší na závod zůstat zdravá,“ líčí.

Do Seiny skočila až při rozplavání před závodem. „Nepřišlo mi to tak vyhrocené. Voda byla testovaná a plavání povolili, neměla jsem pocit, že by páchla nebo byla hodně špinavá. Tak doufám, že za rok se v triatlonu bude závodit se vším všudy,“ doufá Kuříková. Nicméně plánovaný testovací závod smíšených štafet už se pak v Paříži jel jen jako duatlon.