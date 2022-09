Softbalisté Mostu a Locosu Břeclav si zahrají o premiérový mistrovský titul

"Na finálovou sérii se moc těším. Se spoustou kluků z Mostu jsme se potkali v mládežnických kategoriích a reprezentacích. Mají ještě mladší kádr než my. Finále bude mít určitě náboj. Tím, že máme s těmito zápasy zkušenost, může to pro nás být výhoda," uvedl v tiskové zprávě břeclavský nadhazovač Jakub Osička.

Břeclav se do finále dostala po třech letech díky semifinálovému vítězství 3:0 na zápasy nad Spectrem Praha. Vedle Osičky, který letos předvedl 107 strikeoutů, je hlavním tahounem reprezentační nadhazovač Michal Holobrádek. Na pálce Moravané spoléhají na Vojtěcha Formana nebo Adama Luňáka.

Mostečtí si premiérové finále vybojovali po semifinálovém obratu s Joudrs Praha. Ačkoliv prohrávali 0:2 na zápasy, díky triumfům 6:2, 4:1, 5:1 sérii otočili. "Stále jsem věřil, protože první dva zápasy semifinále se nám vůbec nepovedly. To, co se nám ale povedlo, je neskutečné. Ještě si to úplně neuvědomuji. Ve finále chceme překvapit," řekl Vojtěch Buchner, který je s bratrem Adamem ústřední oporou Mostu.