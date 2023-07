Softbalové juniorky čeká evropský šampionát. Soupeřky se posílí o Američanky

„Můžete tak sílu týmu pouze odhadovat. My jsme ale připravení velmi dobře," tvrdí Kusý. České juniorky do 18 let sbírají zkušenosti v domácí extralize, kde pravidelně hrají s elitními týmy dospělých. „To nám hodně pomáhá. Třeba s Tempem jsme jen těsně prohráli, porazili jsme Eagles nebo dvakrát Arrows Ostrava. To dodalo hodně sebevědomí."