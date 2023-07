Česko - Dánsko 11:4 Čeští softbalisté demolují na evropském šampionátu soupeře a v Dánsku si zahrají finále

Čeští softbalisté zatím vládnou na mistrovství Evropy v Dánsku. Ve čtvrtek večer porazili domácí tým 11:4 a v tabulce pro šest nejlepších týmů si zajistili první místo a postup do finále. Omlazený český tým se především skvěle prezentuje v útočné hře, když proti největším rivalům předvedl sedm homerunů! „Skoro každý start na pálce byl buď homerun nebo tvrdý hit, od začátku to šlo. Konečně jsme čelili rychlejšímu nadhozu, což nám vyhovuje. Pak to tak vypadá," tvrdí český reprezentant George Harris.

Foto: ČSA/Jan Beneš Čeští softbalisté už mají jistý postup do finále mistrovství Evropy.

V další části turnaje je čeká ještě poslední utkání ve skupině proti Nizozemsku a poté finálový duel. Češi se tak blíží splnění cíle. Vyhlásili totiž útok na dvanáctý kontinentální titul. Jejich statistky jsou úžasné – v sedmi zápasech získali 74 bodů, zaznamenali 74 úspěšných odpalů a z toho 22 homerunů! Naposledy to odneslo Dánsko, tedy patrně nejtěžší soupeř na celém turnaji. Domácímu týmu nadělili Češi 7 homerunů z deseti úspěšných odpalů. „Dánsko je náš evropský rival, jsou to pro nás tady nejtěžší zápasy. Ale jejich nadhazovač nás moc nepřekvapil a nám se tady na pálce velmi daří," tvrdil Harris. Daří se také nadhazovačům a obraně. Čeští softbalisté protivníkům povolili pouze pět bodů a rozdali 68 strikeoutů. V nadhazovačském kruhu září Adam Buchner, Jonáš Hajný nebo Jakub Osička. Mezi pálkaři se nejvíce daří Adamu Luňákovi, který má na svém kontě 9 úspěšných odpalů, z toho čtyři homeruny. A pro českou reprezentaci zařídil 12 bodů. Češi už teď mají jistotu, že se dostali do finále, které se uskuteční v sobotu v podvečer. Mistrovství Evropy softbalistů v Hörsholmu (Dánsko) finálová skupina: Česko - Izrael 13:0 Česko - Dánsko 11:4.

