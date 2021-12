Softbalové juniorky skončily na mistrovství světa páté

České softbalistky do 18 let obsadily na mistrovství světa v Peru páté místo. Znamená to nejlepší výsledek juniorek na světových šampionátech. Z titulu se v peruánské metropoli Limě radovaly Američanky, které ve finále porazily Tchaj-wan těsně 1:0.

Foto: Czech softball České softbalistky do 18 let obsadily na mistrovství světa v Peru páté místo. Foto : Czech softball

Článek Češky na turnaji porazily domácí Peru (8:0), Nizozemsko (2:1) a Kolumbii (10:5) a nestačily na USA (0:10), Mexiko (1:3), Tchaj-wan (0:1) a Portoriko, s kterým hrály poslední zápas a měly šanci postoupit do boje o bronz. Nadějné vedení 3:1 neudržely a prohrály 3:4. "Kdybychom porazili Mexiko a právě Portoriko, mohli bychom skončit výš. I tak jsme potvrdili pozici nejlepšího evropského týmu," řekl trenér Tomáš Kusý. "Cílem byla medaile, což se nepodařilo, ale hrály jsme dobré zápasy a turnaj to byl skvělý," dodala hráčka Nikola Schwarzingerová. Nejvíce odpalů si na turnaji z českého tým připsaly Karolína Dvořáková a Aneta Molentová. Nejvíce bodů stáhla Marina Burkovičová. Nadhazovačka Kateřina Kindermannová zaznamenala 39 strikeoutů ve čtyřech zápasech, ale utkání s Portorikem kvůli zranění nehrála.

