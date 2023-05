Soupeřit s Rusy? Nedoporučuje se, ale sankce Čechům nehrozí

Například v kanoistice, která reprezentanty Ruska a Běloruska vzala rovněž zpět do svých řad, ale třeba Světové poháry součástí olympijské kvalifikace nejsou. Pak by se čeští sportovci neměli účastnit? „Jedná se o doporučení Národní sportovní agentury, ale neplánujeme žádné sankce, pokud by některý svaz na toto doporučení nepřistoupil," upřesnil Večerka.

„Muselo zaznít oficiální stanovisko mezinárodní federace, že pravomoc rozhodnout má pořadatel. Nikdo bychom nechtěli, aby nás ruská federace posílala ke sportovní arbitráži do Lausanne, řešili to právníci a mohli i vyhrát. Myslím, že to by pro nás pro všechny byla největší prohra," vysvětluje předseda Českého svazu kanoistika Stanislav Ježek.