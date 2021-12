Sportovec roku v poločase: Ani olympijské medaile na desítku nestačily

Oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch s bronzovou a stříbrnou medailí po návratu do Prahy z TokiaFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Její letošní tažení bylo totiž impozantní jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou. Společně vyhrály olympijský turnaj, Roland Garros a Turnaj mistryň. Poprvé v historii ankety tak nastala situace, kdy jeden sportovec postoupil do finálové desítky jako jednotlivec a zároveň i v páru. Pravidla ankety Sportovec roku už od časů sourozenců Romanových (vítězové v roce 1962) či bratrů Pospíšilů (vítězové 1979) řadí páry do hlavní kategorie společně s individuálními sportovci.

Chybět bude i trojnásobná vítězka Martina Sáblíková, jež se za posledních šestnáct let nevešla do nominace teprve podruhé. V roce 2012 skončila třináctá, letos jí patří dokonce až 22. příčka.

Sáblíkovou by naopak počtem titulů letos mohl dorovnat judista Krpálek, který přebíral křišťálové koruny v letech 2016 a 2019, a také tentokrát je velkým favoritem. Připomeňme, že nad úspěšnou rychlobruslařkou jsou v historických tabulkách ankety už jen Věra Čáslavská a Jan Železný, kteří mají po čtyřech vítězstvích.

O titulu pro nejlepší sportovní kolektiv se rozhodne mezi třemi reprezentačními týmy. Poprvé v historii se do análů hlásí ženská hokejová reprezentace. Tým trenéra Tomáše Paciny si o body v anketě řekl postupem na zimní olympijské hry do Pekingu. To basketbalová mužská reprezentace vyhrála anketu v roce 2019, fotbalový národní tým má dokonce sedm titulů, ten poslední však z roku 2004.