"Bylo to dáno tím, že jsme oba hodně kazili, to byl katastrofální stolní tenis. Už ani nevím, jestli jsem při těch setbolech něco pokazil já, ale vím, že on hodně měnil servis a těžko se proti němu dělaly body. Bohužel, pak jsem pokračoval ve špatném výkonu a on začal hrát svoji hru. Pak už byl jasně lepší," konstatoval po zápase Lubomír Jančařík pro svazový web.