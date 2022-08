Stolní tenistka Matelová byla na ME jednu výhru od medaile

Stolní tenistka Hana Matelová byla na mistrovství Evropy v Mnichově jednu výhru od medaile ve čtyřhře. S tradiční slovenskou partnerkou Barborou Balážovou vypadly ve čtvrtfinále, v případě postupu do semifinále by měly jistý minimálně bronz. Matelová a Lubomír Jančařík zároveň jako jediní z českých reprezentantů postoupili do 2. kola dvouhry.

Foto: ČAST/Jan Brychta Stolní tenistka Hana Matelová.Foto : ČAST/Jan Brychta

Článek Matelová s Balážovou po dvou výhrách v Mnichově podlehly 0:3 rumunské dvojici Elizabeta Samaraová, Andreea Dragomanová a na ME skončily těsně pod stupni vítězů už potřetí. Česko-slovenský pár nedokázal využít vedení v prvním ani druhém setu. "Vedly jsme v polovině (druhého) setu, ale pak jsme dostaly nechytatelné prasátko, soupeřky to nakoplo a byly v obrovské psychické výhodě. Už jsme nenašly nic, čím bychom je zastavily. Už byly na koni," uvedla na svazovém webu Matelová. Dvaatřicetiletá olympionička potvrdila pozici české jedničky a jako jediná pokračuje ve dvouhře. V úvodním zápase Matelová porazila 4:2 Chorvatku Mateju Jegerovou a ve čtvrtek se utká s Italkou Giorgiou Piccolinovou. Z pětice mužů zvládl přejít přes 1. kolo jen Jančařík, jenž oslavil dnešní 35. narozeniny vítěznou sedmisetovou bitvou s Britem Tomem Jarvisem. "Myslím, že jsem hrál dobře, ale on má obrovskou jistotou v úderech a minimálně kazí. Škoda, že jsem nedotáhl slibné vedení 3:1 na sety do konce už dříve. Postupem času jsem cítil, že začínám být unavený. Proto jsem moc rád, že se to povedlo a já v turnaji pokračuji," řekl po výhře 4:3. V druhém kole ho v pátek čeká atraktivní duel proti domácí legendě Timu Bollovi. Držitel rekordních 20 evropských titulů, z toho osmi ve dvouhře, v 1. kole také až v sedmi setech zdolal Poláka Samuela Kulczyckého. "On je legenda, lidi ho v Německu milují, takže v hale bude určitě bouřlivá atmosféra. Ale to mi taky vyhovuje, takže se na zápas moc těším," řekl Jančařík před soubojem s jednačtyřicetiletým Němcem.

