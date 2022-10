"Ženy to měly opravdu velmi těžké. Han Ying je jedna z nejlepších obranářek světa a Kačka proti ní zkoušela všechno možné, ale zkrátka to nešlo. Určitě je to dobrá zkušenost, proti tak skvělé hráčce nehraje na velkých turnajích často," uvedl Nedoma. "Škoda, že Hanka Matelová proti Mittelham nezvýšila vedení 1:0 a 4:0 ve druhém setu. Bylo tam několik zbytečných chyb, byla to určitě největší šance na dílčí úspěch," řekl kouč.