Strhující finiš! První kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál Del Rey

První kvalifikační dostih na Velkou pardubickou v sobotu nečekaně ovládl po strhujícím finiši sedmiletý hnědák Del Rey v sedle s Jakubem Kocmanem. V cílové rovince svěřenec trenéra Zdeňka Mimry zlikvidoval velkou ztrátu a o nos porazil o pět let staršího vítěze slavné steeplechase z roku 2019 Theophilose. Třetí skončil druhý bývalý šampion Velké pardubické v jedenáctičlenném startovním poli, třináctiletý No Time To Lose.

Foto: Facebook Dostihové centrum Olešnice-Poles Pavel Velká pardubická - ilustrační foto.Foto : Facebook Dostihové centrum Olešnice-Poles Pavel

Článek Del Rey ovládl Velkou cenu města Pardubic na 5800 metrů pro pětileté a starší koně s předstartovním kurzem 17:1. Na oficiální verdikt se v cílovém prostoru poměrně dlouho čekalo, než se mohl z vítězství radovat Kocman na úkor Josefa Bartoše. "Výborně skákal, až na angličák, pak jsem si to popletl trošku na havláku, kde jsem mohl být trošku víc vpravo, proto jsem pak musel dát tu stíhací jízdu," líčil Kocman v televizním rozhovoru. Se sedmiletým valachem před dvěma týdny v Pardubicích doběhli čtvrtí v Úvodní cross country Koroka a v úspěch proměnili hned premiérový start v kvalifikaci na proslulou "Velkou". "Nebyl jsem zastáncem, aby šel kvalifikaci hned po čtrnácti dnech, ale trenér Mimra s majitelem asi vědí, co dělají," konstatoval pětatřicetiletý jezdec. V pardubickém programu v tu chvíli vyhrál druhý dostih za sebou a podle statistik Jockey Clubu se přiblížil na pět vítězství k titulu žokeje, k němuž je třeba 50 triumfů. Druhá ze čtyř kvalifikací na říjnový vrchol překážkářské sezony je na programu 18. června. V pořadí 132. ročník Velké pardubické s Českou pojišťovnou se poběží 9. října.

