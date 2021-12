Svazy dostanou příští rok dotace na reprezentaci podle preferovaných sportů

Sporty jsou rozděleny na individuální a kolektivní a také olympijské a neolympijské s tím, že vyšší podpora by měla směřovat do olympijských sportů. "Česká republika si nemůže dovolit financovat 130 sportovních svazů stejnými kritérii a čekat, že budeme z velkých akcí přivážet jednu medaili za druhou. Stát musí jasně říct, kterou oblast preferuje a té přidat. My nyní říkáme, že chceme navýšit finance olympijským sportům v oblasti reprezentace tak, abychom v budoucnu měli více úspěchů na olympiádě a vozili ještě více medailí," uvedl Neusser v tiskové zprávě.