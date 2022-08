Talenty i trenéři z Itálie půjdou do akce. Olympijský medailista Choupenitch září spokojeností

Bronzový medailista z loňských olympijských her Alex Choupenitch se činí, aby byl šerm vidět. Chlapík, který pro Česko pod pěti kruhy vybojoval cenný kov po 113 letech a navázal tak na Viléma Goppolda z Lobsdorfu, každoročně pořádá kemp pro mladé šermířské naděje. Akce, na kterou se do Brna sjede v době od 22. do 26. srpna na sedm desítek mladých šermířů, díky úspěchům fleretisty nabírá na popularitě. "Každý rok se moc těším, tentokrát jsem dokonce oslovil dva trenéry v Itálii, aby přijeli trénovat děti se mnou," hlásí Choupenitch.

Foto: Tomáš Kříž/ Redbull Úspěšný olympionik Alex Choupenitch bývá na brněnském náměstí ve svém živlu.Foto : Tomáš Kříž/ Redbull

Článek Kemp bronzového olympijského medailisty se koná už poosmé. Tentokrát akci vyšperkuje již zmíněná účast italských koučů. "Budou děti trénovat společně se mnou. Chci, aby měl kemp tu nejvyšší kvalitu," říká Choupenitch, který se vedle kariéry vrcholového sportovce věnuje také hudbě. Osmadvacetiletého rodáka z Brna každopádně těší, že je zájem o kemp rok od roku větší. "Bohužel jsme letos dokonce museli několik zájemců odmítnout. Kapacitu nejde zvyšovat, jinak by utrpěla kvalita," vysvětluje český reprezentant s tím, že se kemp uskuteční tradičně v jeho mateřském klubu Sokol Brno I. Foto: Tomáš Kříž Šermíř Alex Choupenitch a jeho kemp pro talenty v Brně.Foto : Tomáš Kříž S kempem pro mladé šermíře je spojený rovněž už tradiční Alexův Summer Jam. "V pátek 26. srpna zakončíme kemp tradiční open air exhibicí, na které se představí nejlepší čeští šermíři a tým Evropy," zve Choupenitch všechny do Brna. "Fanoušci si navíc budou moci zašermovat o let helikoptérou i dluhopis v hodnotě 100 tisíc korun. Nakonec zahraje i zpěvák Sebastian, takže bude zábava," dodává Choupenitch. Alexův Summer Jam odstartuje na brněnském Jakubském náměstí 26. srpna v sedm hodin večer. Ostatní sporty Šermíře Choupenitche dělil na MS jeden zásah od medaile, skončil sedmý

