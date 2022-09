Tenisová legenda se s kariérou loučí, snookerová pokračuje dál. Zaměřuji se na velké turnaje, avizuje O'Sullivan

Koule na zeleném stole potápí do kapes rychlostí blesku, proto si vysloužil výstižnou přezdívku Raketa. Je kontroverzní osobností, během těžkého života nejednou bojoval s démony. Ve svém sportu však navždy zůstane legendou. Sedmým titulem mistra světa ve snookeru vyrovnal rekord Stephena Hendryho v moderní éře. Přinášíme část rozhovoru, který Angličan Ronnie O'Sullivan poskytl Eurosportu.

Letos jste získal sedmý titul mistra světa. Jak přistupujete k nové sezoně?

Samozřejmě jsem byl spokojený, jen jsem odpočíval, relaxoval a užíval si snooker. Jsem teď více pod dohledem, ale stále konkurenceschopný, ačkoli se mi teď nedaří tolik jako před dvěma nebo třemi lety. Docela jsem si užíval, že jsem nebyl tím nejlepším hráčem, od kterého se očekávalo vítězství. Dokonce se mě pár lidí ptalo, jestli ještě hraji, nebo už jsem v důchodu.

Foto: Eurosport Angličan Ronnie O'Sullivan je snookerovou legendou.Foto : Eurosport

Takže z vítězství na mistrovství světa jsem byl podobně jako všichni ostatní opravdu nadšený. Mám pocit, že letošní mistrovství světa vyvolalo opravdu velký zájem, hodně lidí ho sledovalo a zajímali se o to. Pociťuji, že více lidí se těší i na mě, takže mě to vrátilo více do centra pozornosti, což není úplně to, co jsem chtěl.

Jednou jste řekl, že snooker je špatný sport. Přispěl k některým špatným časům?

Pro mě je důležité říkat své názory upřímně, nejsem moc dobrý lhář. Je pro mě jednodušší říkat pravdu, cítím se více autenticky a jsem spokojenější sám se sebou. Vychází to více od srdce než z hlavy, cítím se v pohodě, když se můžu podělit o své slabosti, protože ty máme všichni. Myslím, že lidé, kteří se na to koukají v televizi, se s tím mohou lépe ztotožnit. Myslí si, že jsme nadlidé, ale tak to není, jsme stejní jako všichni ostatní.

Foto: Eurosport Angličan Ronnie O'Sullivan má přezdívku Raketu. Koule na zeleném stolu potápí do kapes rychlostí blesku.Foto : Eurosport

Co pro vás znamenalo mít na mistrovství světa svého otce?

Ano, můj táta byl pro mě v životě obrovským a důležitým vzorem, obrovskou oporou. Byl obrovskou součástí mé kariéry, i když tam nebyl. Prostě jsem si myslel, že je důležité, aby táta přijel a užil si pobyt v Sheffieldu na dva nebo tři týdny. Moc často se ven nedostane, a tak přijel a strávil tři týdny a užil si tu trochu zábavy.

Na které akce se letos obzvlášť těšíte?

Myslím si, že nejdůležitějšími událostmi jsou UK Championship, Masters a samozřejmě mistrovství světa. Jsou to tři hlavní turnaje a mistrovství světa je pochopitelně hlavní. Všechno, co dělám, je vždycky zaměřeno na to, abych byl připraven dobře odehrát některý z nich. Poté jsem si velmi oblíbil také turnaje série Home Nations Series. Kvůli místům, kde se konají.

Foto: Eurosport Angličan Ronnie O'Sullivan během těžkého života nejednou bojoval s démony.Foto : Eurosport

Tento víkend ukončil kariéru slavný tenista Roger Federer, vaše vášeň pro snooker však nepolevuje. Co dalšího vám pomáhá dále pokračovat?

Už mám pár věcí týkajících se podnikání mimo snooker, které se řídí tak nějak samy, takže mám čas na jiné věci. Možná bych chtěl jet do Keni, Etiopie, Ugandy natočit pořad o běhání a poté si zaběhnout půlmaraton nebo maraton, o tom jsem dříve neuvažoval.

Jak jste strávil volný čas v létě mimo snooker? Měl jste více času na svoje koníčky a poznávání nových věcí?