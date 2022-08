To snad ne! Jeden z nejlepších tanečníků světa, původem z Ukrajiny, má na těle vytetované tři hlavy Putina

Je jedním z nejlepších tanečníků na světě. Lidé ho mohou znát například i z populárního klipu na píseň Take Me To Church, v roce 2016 byl dokonce hostem v populární talkshow Jana Krause. Sergej Polunin se narodil v ukrajinském Chersonu, ale solidaritu se svým rodištěm, kde už téměř půl roku zuří válka, nevyjadřuje, naopak.