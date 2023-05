Tréninky ve tmě i fotbalová atmosféra. Squashista Švec v Nigérii zazářil

Se squashem procestoval prakticky skoro celý svět, naposledy si odškrtnul ze seznamu Afriku, když premiérově zavítal do Nigérie. „Jen Antarktida mi schází, tam si asi nikdy nezahraju," směje se Švec z brněnské Viktorie, který se v Nigérii musel popasovat i se situacemi, na které běžně opravdu nenaráží. „Na internet se člověk dostal pouze ve chvíli, když mu někdo z organizátorů udělal hotspot, zamlouvání kurtu na trénink bylo problémové," líčí.

S čím naopak musel počítat, to bylo velké vedro. „Hrozně těžko se v něm hrálo, nicméně si myslím, že jsem se s tím vyrovnal velmi dobře oproti ostatním zahraničním hráčům. Proto jsem se dostal tak daleko," lebedí si Švec, který v Africe exceloval. Porážel egyptské hráče, kteří by měli být na teplotně náročné podmínky lépe připravení. V semifinále si poradil s Egypťanem Mazenem Gamalem – 61. hráčem světového žebříčku.

„Podařilo se mi ho v šíleném vedru uvařit, řadím to mezi své nejlepší výsledky. Turnaj s dotací 10 tisíc dolarů vyhrál pouze Jan Koukal, mně se v Africe podařilo dostat potřetí do finále této kategorie. Jen mě mrzí, že jsem to nedotáhl a po super výkonech přišel jeden slabší," ohlíží se za turnajem Švec, jenž ve finále prohrál s Angličanem Curtisem Malikem 0:3 na sety.