Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou se blíží. Ukáže se Talent či Sacamiro?

Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou má dotaci půl milionu korun, o tu se podělí pět nejlepších. Ve hře bude také pět vstupenek do hlavního podniku, který se uskuteční v říjnu. Na startu by mělo být jedenáct koní. Čtyřem tuzemským účastníkům (Player, Sacamiro, Zataro, Talent - vítěz z roku 2021) se v dostihu postaví pět koní z Německa, jeden z Irska a jeden z Francie.

Pořadatelé ohlásili zajímavou novinku. Pro hlavní závod sobotního podniku totiž vyhradili až poslední místo, bude tedy celý podnik uzavírat. Startovat by se mělo až deset minut před šestou hodinou večer a přímým přenosem dostih odvysílá ČT Sport. Na programu je v sobotu v Pardubicích celkem osm dostihů, začíná se hodinu po poledni.

Vstupenky je možné koupit online. Přímo na závodišti zaplatí dospělí 150 korun, studenti či senioři nad šedesát let pak osmdesát korun. Rodinná vstupenka (2 dospělí a 3 děti) stojí 400 korun. Děti do deseti let mají stejně TP/ZTP vstup zdarma. Parkovné je možné pořídit za sto korun.