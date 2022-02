Tři sta kilometrů za pět dnů, extrémní převýšení, bivak v mrazu na louce. Šediváčkův long opět bavil!

„Kvůli covidu jsme museli loňský závod zrušit, teď jsme čekali do poslední chvíle, jaká budou vládní nařízení. Že do toho půjdeme jsme se rozhodli deset dnů před plánovaným startem. Jsme moc rádi, že se nám v takových podmínkách podařilo závod zorganizovat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli," uvedl ředitel Šediváčkova longu Pavel Kučera, jeden ze zakladatelů tradičního klání. To letošní vyhrál favorit Roman Habásko z Karlových Varů, který zvládl nejrychleji královský pětietapový long, tedy celkem 300 km. Většina účastníků a účastnic absolvovala 200 kilometrů, rozdělených do čtyř etap.