Uvidíme český tým v Kataru, dorazí Jágr či Hrouzek na olympiádu? Rok 2022 podle bookmakerů

Uplynulý rok byl nakonec z pohledu sázek velice zajímavý a odložené sportovní události z roku 2020 lidé hodně sledovali.

„Fotbalové EURO 2021 bylo TOP jednorázovou akcí v historii českého kurzového sázení. Přijali jsme sázky za 1,4 miliardy korun, téměř dvojnásobek toho, co na EURO 2016," říká Michal Peterka za Tipsport.

Oslava proměněné penalty? Inspiroval jsem se zápasníkem MMA, přiznává Patrik SchickVideo : Sport.cz, FAČR

Také letní olympiáda v Tokiu předčila očekávání. „Zájem o ni je vidět i z toho, že z netradičních sázkařských sportů vzešla jedna z největších výher roku. Tipér vsadil na jedné z pražských poboček 24 sportovních událostí: různé disciplíny OH plavání, atletiku, cyklistiku, většinou tipoval umístění závodníků - kdo lépe. Tiket typu maxikombinátor vsadil za 6500 korun - celková výhra 4 716 000 korun," připomíná Peterka a dodává, že také volby do poslanecké sněmovny byly velmi žádanou sázkovou komoditou.

A právě pod pěti kruhy se už v únoru sportovci opět setkají. Získá Ester Ledecká na OH opět dvě zlaté medaile? V roce 2016 to bylo v kurzech 1,5:1 snowboard a 150:1 Super G.

Poměrně slušné naděje dávají bookmakeři tomu, že v roce 2022 zas uvidíme v Česku zápas NHL - kurz 3:1.

Tiskovka se jí prodraží. Ester Ledecká si nedala pozor a několikrát použila zakázané slovoVideo : Sport.cz

Vítěz Konferenční ligy - Slavia i Sparta mají stejný kurz 40:1, největší favorité mají kurzy 6:1.

Postup fotbalové reprezentace na MS 2022 do Kataru v kurzu 5:1 (zhruba tedy nějakých 20 % českých nadějí).

Hodně se letos bude mluvit o příštím prezidentovi. „Největší šance podle Tipsportu mají Babiš 2,9:1 a Petr Pavel 3,3:1. Takový Dominik Hašek je sice už řadu let - od Nagana - bůh, ale na Hrad to nevypadá - kurz 150:1. To ‚ďábel' Kalousek má o poznání větší šance podle bookmakerů - 12:1," rekapituluje Peterka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slavnostní vhazování: zleva David Kämpf, Dominik Hašek a Jakub Voráček.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nicméně podle bookmakerů volba prezidenta proběhne ve standardním termínu, odstoupení Miloše Zemana z úřadu během roku 2022 bookmakeři neočekávají, taková možnost má vysoký kurz 10:1.

Zajímavé bude sledovat, jak si povedou ministři Fialovy vlády. Zda bude jejich „životnost" podobně rozechvělá jako ve vládě Andreje Babiše, nebo naopak premiér Fiala bude skutečně stát za svými ministry. Nejohroženějším postem se bookmakerům zdá jako obvykle ministr zdravotnictví. Přesto má Vlastimil Válek slušné šance ustát náročnou dobu. Sázka, že bude v úřadu i 31.12.2022, má kurz 2:1, to značí stav 50:50.

Získá Karlos do Vémolandu pandu?

Konkurenční Fortuna přišla s tradičním silvestrovským speciálem. Na zimní olympiádě je u sázkařů nejsledovanější hokejový turnaj, český tým se nicméně dle posledních výsledků nenachází v úplně ideálním rozpoložením. Jako vždy se nabízí nominace legendárního Jaromíra Jágra (68:1), potřebným impulsem by ale nepochybně bylo doplnění trenérského štábu o úspěchy ověnčeného Luboše Hrouzka (69:1). S jeho dopomocí by český výběr mohl turnaj absolvovat bez jediné porážky (111:1) a ovládnout i následující mistrovství světa (111:1).

Třetí řada seriálu Lajna už brzy!Video : Stream.cz

Na to, že by Češi z her nepřivezli jediný cenný kov (66:1), si snad žádný fanoušek nemůže vsadit. Navzdory tomu, že velkou českou naději Evu Samkovou postihlo nepříjemné zranění. Bookmakeři ani zde neházejí flintu do žita, přejí rychlou rekonvalescenci a na medaili pro Evu nabízejí kurz 12:1.

„Loni se opět potvrdilo, jak velkým fenoménem jsou zápasy MMA. Vedle Jiřího ‚BJP' Procházky, který by měl zaútočit v kurzu 1,5:1 na titul v UFC, je stále jednou z nejvýraznějších postav tohoto sportu u nás Karlos Vémola. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se po letech spekulací dočkal a získal v kurzu 3:1 státní vyznamenání. I on bohužel laboruje se zraněním, jako kompenzaci doporučujeme účast ve Star Dance (21:1), případně by se mohl více věnovat rozšiřování svého Vémolandu," usmívá se Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Karlos Vémola se odměňuje za zápas s Ďatelinkou. Dárkem na dvou kolechVideo : Sport.cz

„Na slona mu dvakrát nevěřím, konečně toho má kde kdo. Panda velká v kurzu 15:1 je svým způsobem těžší váha, věřím mu o fous víc než zoologické v Praze (20:1). Karlos se nikdy netajil, že touží mít velkou rodinu. Letos Lela přivedla na svět syna Rockyho, proto držíme palce a těšíme se, že to letos bude v kurzu 3,5:1 třeba Rambo," dodává Hanák.

Důsledky pandemie se nevyhýbají ani známým tvářím, konec starých pořádků stihl Romana Šebrleho, Ondřeje Brzobohatého nebo Pavla Nedvěda. V případě posledně jmenovaného bookmakeři dokonce uvažují o sňatku s Darou Rolins (11:1), jinak se ale nabízí příležitost pro zcela nové podání oblíbené reality show Výměna manželek ve variantě „trojitá šance" (91:1).