Úžasný baseballový rok, Chadim by se svěřil do rukou Harrelsonovi

„V souvislosti s letošním rokem se mi vybaví spousta okamžiků. Nejvíc asi homerun Martina Mužíka proti Číně. Moment, který zlomil všechno,“ doplnil předseda ČBA Petr Ditrich a připomněl také návrat baseballu do programu OH v roce 2028.

Juniorem roku byl trenéry a manažery zvolen chytač Jakub Winkler z Draků Brno, který odehrál dobrou sezonu v extralize a byl oporou reprezentace U18 na mistrovství světa, kde skončila na 9. místě. Třetí titul rozhodčího roku získal Marek Vičar. Pro Cenu fair play si došel teprve sedmnáctiletý Jáchym Brabec z oddílu Ježci Jihlava. Na republikovém mistrovství kategorie U9 opravil výrok rozhodčího v neprospěch svého týmu, který nakonec utkání prohrál. „Ten bod nám pak chyběl, ale je to sport, musí se hrát fair play. Dětem jsem to vysvětlil a vzaly to dobře.“

Trenérem roku se asi nemohl stát nikdo jiný než lodivod mužského národního týmu, Pavel Chadim. Po loňském překvapivém postupu na neoficiální mistrovství světa, World Baseball Classic, zvládl s týmem přímo v Tokiu porazit Čínu, sehrát důstojné utkání z Japonskem a s Austrálií bojovat o postup do další fáze turnaje. „Není to jednoduché řemeslo. Teď bych mohl fungovat asi v pěti životech, ale rodina tím trpí. Musím jí to vrátit. Ale chci ze všeho vytěžit co nejvíce,“ řekl trenér, který kromě úspěchu na WBC dovedl tým k 5. místu na domácím Eurobaseballu a toto ocenění získal již popáté.