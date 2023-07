V semifinále baseballové ligy se opět utkají Draci s Eagles a Hroši s Tempem. Černý Petr zůstal Třebíči

V nejhorší pozici z týmů, které ještě měly šanci na postup do semifinále, byli před posledním týdnem baseballisté Eagles Praha. Věděli, že musejí vyhrát oba zbývající duely, navíc potřebovali zaváhání některého z přímých konkurentů. Zvládli vyhrát proti Hluboké, pak měli štěstí, že Draci Brno nepřivezli to nejlepší, co mají k dispozici, čehož Eagles dokázali využít.

Na hřišti brněnských Hrochů se odehrál důležitý zápas s Třebíč Nuclears. Hosté přijeli do jihomoravské metropole v nepříliš dobrém rozpoložení, tahali sérii pěti proher v řadě o jediný bod. Šlo o přímý souboj o postup do semifinále. Domácí v závěru duelu nahradili startujícího Matta Gilbertsona hrajícím trenérem nadhazovačů Johnem Husseym. Svůj úkol zvládl výborně a v dalších směnách již žádné doběhy nepovolil. Naopak hosté nechali na kopci Jakea Rabinowitze, jenž nakonec v duelu hodil 150 nadhozů. A právě poslední se stal Třebíči osudným, když jej v dohrávce deváté směny proměnil Daniel Ondroušek ve vítězný dvoubodový homerun. Tím se také uzavřelo čekání na konečné složení semifinálové čtyřky, mimo kterou zůstanou Nuclears.

„Na začátku jsme se přetahovali o body. Pak se nadhazovači srovnali. Třebíč sice srovnala, ale my naštěstí vyvíjeli tlak, který vyvrcholil walkoff homerunem legendy Dana Ondrouška. Bylo to bláznivé," líčí Jan Pospíšil z Hrochů. „Cítili jsme, že to je důležitý zápas a že musíme zůstat v kontaktu, což se povedlo. Na konci, když Dan odpálil, přišlo strašné uvolnění a jasný postup do semifinále. Takže jsme už jen slavili."