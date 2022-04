V softbalové extralize se objeví i japonský nadhazovač

Zahraniční posilu budou mít i v Chomutově. Na některé víkendy má dorazit Frederik Terkelsen z Dánska. Měl by týmu pomoci oslavit úspěchem 40 let od založení klubu. "Bylo by stylové v tomto roce brát titul," řekl nadhazovač Marek Malý. Naposledy Beavers uspěli před devíti lety.

V Česku budou dvě mezinárodní akce. Na přelomu června a července ME žen do 22 let v Kunovicích a v Brně a Sezimovo Ústí bude hostit v červenci první ME mužů do 23 let.