Velká pardubická 2022 rozlosována. Pole povede nejstarší kůň

Ve startovní listině je zatím patnáct koní. „Ideálně velké pole, budeme mít dost místa na skákání. Hlavně bych byl rád, aby všcihni doběhli do cíle a ve finiši se ukázalo, kdo je nejlépe připraven. Jsou tam vítězové z minulých let Talent nebo No Time To Lose, překvapit rozhodně může Mr Spex," zhodnotil los žokej Josef Bartoš, který ve 132. ročníku pojede devítiletého valacha Brunch Royal.