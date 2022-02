Velká pardubická bude mít dotaci jako před pandemií, koně poběží o pět milionů

"V loňském roce se nám i přes covidové komplikace podařilo finančně stabilizovat společnost, udrželi jsme stávající partnery a získali nové, za což jim patří velké poděkování. I díky tomu můžeme plnit náš hlavní úkol, a to vkládat do dotací jednotlivých dostihů co nejvíce finančních prostředků a po náročném období opět ve větším měřítku podporovat dostihové stáje a oceňovat práci všech lidí, kteří se kolem přípravy koní pohybují," uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller v tiskové zprávě.