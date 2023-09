Vraštil se Šimánkem jsou ve finále veslařského MS a vybojovali místo na OH

Vraštil se Šimánkem jsou po ukončení kariéry skifaře Ondřeje Synka nejlepší českou posádkou, což potvrzují i v Srbsku. V semifinále se po vydařeném startu drželi v čele, za polovinou dvoukilometrové tratě je ale předstihli úřadující olympijští vítězové a dvojnásobní mistři světa O'Donovan, McCarthy. Postup do sobotního finále však veslaři pražské Dukly bezpečně kontrolovali.

„Jsou to úžasné pocity, něco neskutečného. Proto jsme sem jeli, abychom to dokázali. Středeční čtvrtfinále bylo strašně těžké, byli jsme dvě desetiny vteřiny od toho, abychom nepostoupili a teď jsme mezi nejlepšími šesti a jedeme do Paříže,“ řekl Šimánek v nahrávce pro média. „Pokud budeme zdraví, tak pojedu na druhou olympiádu, která bude doufáme ještě lepší než minulá, na které byl covid. Hrozně se těším,“ uvedl osmadvacetiletý veslař, který s parťákem v Tokiu 2021 obsadil čtvrté místo.