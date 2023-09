Vraštil se Šimánkem postoupili na MS do čtvrtfinále, ostatní Češi dnes neuspěli

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek vstoupil do mistrovství světa ve veslování třetím místem v úvodní rozjížďce a postoupil do středečního čtvrtfinále. Další tři české posádky, které dnes do programu šampionátu v Bělehradě zasáhly, neuspěly a v pondělí pojedou opravy.

Foto: Profimedia.cz Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek

Článek Vraštil se Šimánkem nestačili na úřadující mistry Evropy Jana Schäubleho a Raphaëla Ahumadu ze Švýcarska a Nory Larse Benskeho s Askem Tjöem. Přímý postup však bezpečně kontrolovali. Skifařka Lenka Lukšová zahájila MS čtvrtým místem. Lukáš Helešic a Tomáš Šišma na dvojce bez kormidelníka byli pátí a dvojiskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil dojel šestý. Vodní sporty Na veslařském MS bude o olympiádu bojovat osm českých posádek