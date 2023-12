Sportovec roku ve stínu tragické střelby. Ze záznamu a bez Vondroušové

„Je logické, že není nálada na to, aby se slavilo, to by určitě nebylo vhodné. Bude probíhat tiskovka vlády, prezidenta, ta pozornost je upřena jinam. Zároveň výsledky nejde vyhlásit až za týden,“ vysvětloval šéfredaktor sportu ČT a zároveň předseda Klubu sportovních novinářů Michal Dusík.

Sportovci s tímto krokem jednoznačně souhlasili. „To je férové. Je to ta poslední věc, na kterou by teď český národ myslel. Všichni jsou v myšlenkách s oběťmi,“ hlesl oštěpař Jakub Vadlejch.

„Zrovna jsem jel pro syna do školky a slyšel, co se stalo. Polil mě pot. Když o tom slyšíte v zahraničí, říkáte si, že to se u nás nestane. A je to tady,“ oklepal se vodní slalomář Jiří Prskavec.