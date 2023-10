Výsledky mistrovství republiky ve vzpírání

Mistrovství republiky ve vzpírání v Holešově: Ženy: Do 55 kg: 1. Klabalová (Třinec) 147 kg (trh 60 + nadhoz 87 - český rekord); do 59 kg: 1. Malcharcziková (Ostrava) 157 (70+87); do 64 kg: 1. Volná (Bohumín) 172 (75+97); do 71 kg: 1. Ježková (CrossFit Brno) 200 - český rekord (91 - český rekord + 109 - český rekord); do 76 kg: 1. Provazníková (Weighlifting Brno) 174 (77+97); do 81 kg: 1. Jeřábková (Hellas Brno) 181 (80+101); do 87 kg: 1. Šmigová (Ostrava) 190 (87+103).

